Sea Life: Aquadom ist eigenständig, bieten unsere Hilfe an

Ein Polizeibeamter begutachtet neben einem Feuerwehrmann auf der Karl-Liebknecht-Straße Trümmer vor einem Hotel. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Das Unternehmen Sea Life hat seine Hilfe bei der Bergung von Fischen aus dem zerborstenen Großaquarium in Berlin angeboten. Der Vorfall in dem Aquarium sei „einzigartig und beispiellos“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Die Teams von Sea Life hätten den Teams vom Aquadom Unterstützung angeboten. „Unser Team arbeitet hart daran, alle verfügbaren Lebensräume vorzubereiten, um die schnellstmögliche Unterbringung von Aquadom-Tieren, die unsere Hilfe benötigen, zu unterstützen.“