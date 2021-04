Rom - Die Hilfsorganisation Sea-Watch hat bei einem zweiten Rettungseinsatz knapp 80 Bootsmigranten im zentralen Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Die Menschen, darunter elf Frauen und ein Baby, seien auf einem Schlauchboot unterwegs gewesen und an Bord der „Sea-Watch 4“ geholt worden, teilten die Helfer am Freitag mit. Am Donnerstag hatten sie nach eigenen Angaben mehr als 40 Menschen aus Seenot gerettet. Insgesamt seien nun etwas mehr als 120 Migranten an Bord der privaten Seenotretter.

⭕ 2. Rettung der #SeaWatch4



Weitere 77 Personen wurden heute Vormittag gerettet. Die Menschen, darunter 11 Frauen und ein Baby, wurden mit unseren Schnellbooten von ihrem Schlauchboot evakuiert. Wir haben nun insgesamt 121 Gäste an Bord, die von unserer Crew versorgt werden. pic.twitter.com/kdJHniH71z — Sea-Watch (@seawatchcrew) April 30, 2021

Vor rund einer Woche lief die „Sea-Watch 4“ aus dem Hafen der spanischen Stadt Burriana aus. Zuvor war das Schiff monatelang von den Behörden der sizilianischen Stadt Palermo wegen eines Rechtsstreits festgehalten worden. Die privaten Rettungsaktionen mehrerer im Mittelmeer operierender Organisationen sind politisch umstritten.

In kleinen Schlauchbooten machen sich Flüchtlinge immer wieder vom Bürgerkriegsland Libyen aus auf den Weg über das Mittelmeer nach Europa. Viele Menschen ertrinken bei der oft gefährlichen Überfahrt. Bislang starben in diesem Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 480 Menschen im zentralen Mittelmeer.