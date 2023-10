Sechs Katzen bei Wohnungsbrand in Templin gestorben

Templin -Sechs Katzen sind bei einem Wohnungsbrand in Templin (Landkreis Uckermark) gestorben. Zudem seien 48 Anwohner des Wohnhauses evakuiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurden die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen zu der Wohnung gerufen, weil daraus Flammen und Rauch drangen. Den Angaben zufolge befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen in der Wohnung. Auch die übrigen Anwohner blieben unverletzt. Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.