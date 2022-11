Sechs Tote bei Flugshow-Unglück in den USA Die Bilder sind dramatisch: Bei einer Flugshow in den USA zum Weltkriegsgedenken stoßen zwei Maschinen vor den Augen Tausender Besucher in der Luft zusammen.... dpa

Ein beschädigtes Flugzeug auf dem Dallas Executive Airport. Bei einer Flugshow nsind am Samstag zwei Flugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt. Lm Otero/AP/dpa

Dallas -Der Zusammenstoß zweier Maschinen aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs bei einer Flugshow in Dallas im US-Bundesstaat Texas hat sechs Menschen das Leben gekostet. Das teilte der für den Bezirk zuständige Richter Clay Jenkins am Sonntag unter Berufung auf die Gerichtsmediziner mit. Die Untersuchungen des Vorfalls dauerten an.