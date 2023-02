Sechs Verletzte nach Feuer in Spandauer Mehrfamilienhaus Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau haben Feuerwehrleute zehn Menschen gerettet. Sechs von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht word... dpa

ARCHIV - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau haben Feuerwehrleute zehn Menschen gerettet. Sechs von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einer von ihnen sei lebensbedrohlich verletzt, vermutlich durch Rauchgase. Das Feuer brach dem Sprecher zufolge im ersten Stockwerk des Gebäudes in der Jagowstraße aus. Die Feuerwehr sei um 17.58 Uhr alarmiert worden und mit knapp 90 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Zuvor hatte der RBB berichtet.