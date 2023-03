Sechs weitere Stolpersteine für schwarze Menschen Sechs sogenannte Stolpersteine sollen künftig an schwarze Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, erinnern. „Die sechs Stolpersteine, die ... dpa

Berlin -Sechs sogenannte Stolpersteine sollen künftig an schwarze Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, erinnern. „Die sechs Stolpersteine, die nun folgen sind ein wichtiger und längst überfälliger Schritt“, sagte Tahir Della, der die Museen Tempelhof-Schöneberg als Experte zu Antirassismus berät, am Freitag. Die Museen Tempelhof-Schöneberg verlegen die Stolpersteine. Damit solle auf die spezifische Verfolgung schwarzer Menschen in der NS-Zeit aufmerksam gemacht werden.