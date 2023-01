Sechsjähriger schießt auf Lehrerin und verletzt sie schwer In einer Grundschule streiten ein Sechsjähriger und seine Lehrerin. Schließlich schießt der Junge auf die Frau - und verletzt sie lebensgefährlich. Über sein... dpa

Newport News -Ein sechsjähriger Schüler hat in seiner Grundschule im US-Bundesstaat Virginia auf seine Lehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Das berichtete die Polizei von Newport News auf Twitter. Der Erstklässler der Richneck-Grundschule in der Stadt Newport News befinde sich in Polizeigewahrsam. Bei dem Vorfall am Freitagnachmittag seien keine Schüler verletzt worden. Eltern und Schüler seien in der Sporthalle der Schule wieder zusammengeführt worden. Die Ermittlungen dauerten an.