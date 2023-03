Stasi-Vergangenheit: Bild-Zeitung darf Namen von Richtern nicht einsehen

Das Land Brandenburg muss dem Bild-Reporter Hans-Wilhelm Saure nicht die Namen von Richtern mit Stasi-Vergangenheit offenlegen. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Dienstag. Das Gericht wies die Klage des Journalisten auf Zugang zu Informationen des Justizministeriums in Brandenburg ab (6091/16).

Hintergrund ist, dass Richtern und Staatsanwälten, die in der DDR tätig waren, nach der Wiedervereinigung die Möglichkeit gegeben wurde, sich um Positionen in der Justiz der neuen Bundesländer zu bewerben. Saure hatte in einem zwölf Jahre währenden Rechtsstreit durch alle Instanzen verlangt, dass die Namen von 13 Richtern mit Stasi-Vergangenheit, die im Jahr 2011 in Brandenburg tätigen waren, offengelegt werden.

SED-Beauftragte: „Veröffentlichung der Namen für geboten“

Auch die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, fordert die Offenlegung der Namen von Stasi-Richtern, wie sie Mitte März der Bild-Zeitung sagte: „Ich halte die Veröffentlichung der Namen für geboten. Hierbei geht es nicht darum, Menschen auf ewig zu verdammen, sondern darum aufzuzeigen, wer in der DDR welche Verantwortung getragen hat.“

Zupke sagte der Zeitung, sechs der 13 Richter seien in Brandenburg mit der Anerkennung und Entschädigung von SED-Unrecht befasst. „Für die Opfer ist (es) eine Zumutung, nicht wissen zu können, ob der Richter der über ihre Rehabilitierung oder Entschädigung entschieden hat, früher für die Stasi tätig war. Hier sollten Kontinuitäten unbedingt offengelegt werden“, erklärte die Bundesbeauftragte.