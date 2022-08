Etwa 15 Kilometer vor der Küste von Catanzaro in Süditalien ist eine Luxus-Yacht gesunken. Alle vier Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder konnten von dem 40 Meter langen Schiff gerettet werden, berichtete die italienische Küstenwache am Montag. Die italienische Behörde teilte auf dem sozialen Netzwerk Twitter ein Video, was den dramatischen Vorfall dokumentierte.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

Das Schiff soll nach Angaben der Behörde auf dem Weg von Gallipoli nach Milazzo gewesen sein. Wie Merkur berichtet, sei während der Fahrt Wasser ins Heck der Yacht gelaufen. Die Küstenwache habe vergeblich versucht, das Schiff zu retten. Die genaue Ursache des Untergangs ist derzeit noch unklar, es wurde eine Untersuchung eingeleitet.