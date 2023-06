Der ehemalige US-amerikanische Präsident reagierte am Samstagabend auf die Ereignisse in Russland und ließ es sich nicht nehmen, seinen Nachfolger zu kritisieren.

Die Reaktion des Weißen Hauses auf die Entwicklungen in Russland, als Wagner-Chef Prigoschin Präsident Putin herausforderte, war zurückhaltend: Ein Sprecher gab lediglich bekannt, dass Präsident Biden informiert worden sei und die Lage genau beobachte. Sein Vorgänger hingegen war nie für seine diplomatische Haltung bekannt. Donald Trump nutzte seine Social-Media-Plattform, um die Ereignisse zu kommentieren.

„Ein großes Durcheinander in Russland, aber seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Als Nächstes könnte es weitaus schlimmer sein!“, warnte der frühere Präsident auf seinem Truth Social-Konto, das über 5 Millionen Follower hat.

Am Freitag und Samstag war der Machtkampf zwischen dem Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der russischen Militärführung eskaliert. Wagner-Kämpfer marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Militärführung in Moskau zu stürzen und nahmen in Rostow das südrussische Armee-Hauptquartier ein. Am Samstagabend meldete Prigoschin auf Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko dann überraschend eine Kehrtwende und kündigte den Rückzug seiner Kämpfer an.

Trumps Nachricht wurde genau zu dem Zeitpunkt verschickt, als die Verhandlungslösung bekannt gegeben wurde. Während seiner Amtszeit traf sich Donald Trump mit Putin und lobte ihn als guten Anführer. Letztes Jahr nannte er den russischen Präsidenten ein „Genie“, was zu Kritik aus seiner eigenen Partei führte.



Trump schrieb auch, dass Präsident Joe Biden die Situation in Russland auf jede Art und Weise angehen werde, „die Präsident Xi von China von ihm wünsche“. Trump behauptete, dass Biden und sein Sohn, Hunter, „illegal große Geldbeträge“ sowohl aus Russland als auch aus China angenommen hätten.