Seilfähre an Land gezogen: Generalüberholung steht an

Caputh -Zur turnusmäßigen Generalüberholung ist die Seilfähre „Tussy II“ in Caputh (Potsdam-Mittelmark) mit Seilwinden und einem Lastwagen an Land gezogen worden. Nun werde das Schiff in den kommenden vier Wochen mit Schweiß- und Malerarbeiten auf Vordermann gebracht, sagte Fährmann Karsten Grunow am Dienstag. Zudem stehe nach fünf Jahren Betrieb wieder die TÜV-Überprüfung an.