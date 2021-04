Potsdam - Seit Montag gelten in Brandenburg schärfere Corona-Beschränkungen bei hohen Infektionszahlen. Eine Übersicht:

Ausgangsbeschränkung

Wenn an mindestens drei Folgetagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 100 liegt, ist der Aufenthalt im Freien dort zwischen 22 Uhr und 5 Uhr grundsätzlich verboten. Dafür gelten Ausnahmen: für den Weg zur Arbeit, den Besuch von Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partnern, die Wahrnehmung des Sorgerechts, die Begleitung Hilfsbedürftiger, für Arzt- und Krankenhausbesuche und die Teilnahme an Demonstrationen. Der Verwandtenbesuch zählt nicht mehr als Ausnahme wie noch zu Ostern.

Freizeit

Neu ist, dass dann nicht nur Museen und Gedenkstätten, sondern auch Tierparks, Zoos und Botanische Gärten schließen. Die schärferen Maßnahmen bei einer Inzidenz über 100 gelten mindestens zwei Wochen.

Kontaktbeschränkungen

Sie gelten wie bisher: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt, dürfen sich regional nur noch ein Haushalt und eine weitere Person – nicht mehr ein weiterer Haushalt – treffen, Kinder bis 14 Jahren ausgenommen. Sport im Freien ist nur allein, zu zweit oder mit Leuten aus dem eigenen Haushalt möglich.

Einzelhandel

Es gelten die Regelungen wie bisher: Danach sind alle Geschäfte geschlossen – bis auf Supermärkte, Drogerien, Apotheken und andere Läden für den täglichen Bedarf.

Schulen

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage hintereinander über 200 liegt, müssen auch Grundschulen und Kitas schließen. Es gibt eine Notbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 6, bei denen mindestens ein Elternteil in einem wichtigen Beruf (Medizin, Kitas, Schulen, Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Energie, Landwirtschaft, Medien) arbeitet und keine andere Betreuung möglich ist. Abschlussklassen dürfen weiter in die Schulen.

Geimpfte

Wer schon mindestens zwei Wochen lang beide Impfungen hat, braucht keinen negativen Corona-Test mehr, wo dieser ansonsten notwendig ist.