Ab sofort keine Vermittlung von Krankentransporten in Berlin Zentrale Leitstelle überlastet: Seit Montag ist die Vermittlung von Krankentransporten durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Berlin unterbrochen. dpa

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Berlin -Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Berlin vermittelt seit Montag keine Krankentransporte mehr. Grund ist nach Angaben der KV die Überlastung der Leitstelle des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Bis es eine neue zentrale Vermittlungsstelle gebe, müssten Versicherte, die zeitnah einen Krankentransport benötigten und diesen nicht selbst organisieren könnten, an die Berliner Feuerwehr abgegeben werden, teilte die KV am Montag erneut mit. Die KV werde die Einsatzdaten von nun an dorthin übermitteln. Es gehe um etwa 13.600 Krankentransporte von insgesamt etwa einer Million, die jährlich in Berlin durchgeführt würden.