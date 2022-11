Seit September kein neuer Fall von Affenpocken Seit dem 13. September hat es in Brandenburg keinen neuen bekannten Fall von Affenpocken gegeben. Das teilte das Landesgesundheitsministerium auf Anfrage der... dpa

ARCHIV - Kolorierte mikroskopische Aufnahme von Affenpockenvirus-Partikeln (rot) in einer infizierten Zelle. Wire/dpa/Symbolbild Niaid/Planet Pix via ZUMA Press

Potsdam -Seit dem 13. September hat es in Brandenburg keinen neuen bekannten Fall von Affenpocken gegeben. Das teilte das Landesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Damit sind mit Stand vom 3. November insgesamt 54 Fälle der ansteckenden Krankheit im Land gemeldet worden. Die letzten Fälle sind demnach am 12. und 13. September in Potsdam und Frankfurt (Oder) aufgetaucht.