Die vermisste Seniorin ist an Demenz erkrankt und reagiert nur auf ihren Vornamen. Die Polizei bittet Berlinerinnen und Berliner um Hinweise.

Die Berliner Polizei sucht nach einer 74-jährigen Frau aus Berlin-Schöneberg. Die an Demenz erkrankte Seniorin Doris-Ingrid Pukallus wird demnach seit Montag, den 5. Juni 2023, in Schöneberg vermisst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ die Frau vor 14 Uhr unbemerkt die Seniorenwohngemeinschaft in der Münchener Straße. Seither fehlt von ihr jede Frau.

Sie wird wie folgt beschrieben: 74 Jahre alt, 150 bis 155 cm groß, schlanke Figur und weißes, kurzes Haar. Zuletzt trug sie den Angaben zufolge eine gelbe Hose und ein weißes T-Shirt mit Muster. Sie reagiert nur auf ihren Vornamen und hat keine Personalpapiere dabei, wie die Polizei weiter mitteilt.

Frau aus Schöneberg vermisst: Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Wer hat die Vermisste seit dem 5. Juni 2023 gesehen? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 - 473445 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.