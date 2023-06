SEK-Einsatz am Lützowufer in Tiergarten: Mehrere Beamte und Polizeihund verletzt

Bei einem SEK-Einsatz in Berlin-Tiergarten sind am Donnerstag mehrere Beamte verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte, erlitt auch ein Diensthund schwere Verletzungen. Er musste umgehend in die Tierklinik gebracht werden.

Nach Informationen der Berliner Zeitung wurde die Polizei zunächst am Nachmittag zu einem Einsatz in die Wohnung eines psychisch auffälligen Mannes am Lützowufer in Berlin-Tiergarten gerufen. Während des Einsatzes habe der polizeibekannte Mann mehrere SEK-Beamte mit heißem Wasser übergossen und sie so verletzt. Während der Auseinandersetzung wurde auch der Polizeihund attackiert.

Die SEK-Beamten sollen eine ärztliche Behandlung durch alarmierte Rettungskräfte abgelehnt haben, um dem Hund zu helfen. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar, die Ermittlungen laufen.