Ein 38-jähriger Mann hat in einer Wohnung in Berlin-Friedrichshagen eine Person mit einer Schusswaffe bedroht und so einen SEK-Einsatz ausgelöst. In der Nacht zu Mittwoch stürmte das Berliner Spezialeinsatzkommando (SEK) gegen 2.15 Uhr die Wohnung in der Karl-Pokern-Straße, wie erste Zeugen und Einsatzkräfte berichten.

In der Wohnung konnte die geladene Waffe aufgefunden werden, es handelte sich um eine Schreckschusspistole, eine sogenannte „PTB-Waffe“. Von einer echten Pistole ist sie kaum zu unterscheiden.

Nach ersten Informationen soll es eine Waffe vom Modell „Heckler & Koch P30“, Kaliber 9mm sein. Die Pistole wurde als Tatmittel sichergestellt und der Mann auf eine Gefangenensammelstelle (GESA) transportiert. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der Bedrohung. Bei der Festnahme war dem Mann der Schrecken noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Er hätte wohl nicht mit dem SEK-Einsatz gerechnet.