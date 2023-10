SEK-Einsatz in Berlin-Lichtenrade: Illegale Waffe bei Senior gefunden

In Berlin-Lichtenrade ist am Freitagabend gegen 20.20 Uhr das Berliner Spezialeinsatzkommando ausgerückt. Laut einem Bericht von vor Ort soll ein Rentner in einer Wohnung illegale Waffen gelagert haben. Der Einsatzort war in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Groß-Ziethener Straße.

Die Spezialkräfte der Polizei öffneten den Angaben zufolge gewaltsam die Tür und sicherten die Räume. Der verdächtige Rentner wurde angetroffen und anschließend in Gewahrsam genommen.

Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei durchsuchte die Wohnung und stellte mindestens eine Waffe sicher, für die der Mann wohl keine Erlaubnis hatte. Nach etwa anderthalb Stunden soll der Senior dann von Polizisten zu einem Rettungswagen gebracht worden sein. Danach wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob der Verdächtige bei dem Einsatz durch die Spezialkräfte verletzt wurde, ist unklar. Auch ist nicht bekannt, was die Ursache der Durchsuchung war.