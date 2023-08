SEK-Einsatz in Friedrichsfelde: Betrunkener droht mit Waffe wegen unvollständiger Essenslieferung

In Friedrichsfelde ist wegen einer Bedrohung mit einer Schusswaffe ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 40-jähriger Imbissangestellter am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr eine Bestellung in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gensinger Straße geliefert haben. Ein 33-jähriger Mann öffnete ihm die Tür und war verärgert über die anfänglich unvollständige Lieferung. Bei der Übergabe der Bestellung beleidigte er den 40-Jährigen. Der 33-Jährige holte im Anschluss eine Langwaffe aus seiner Wohnung und bedrohte und schubste damit den 40-Jährigen.

Der Imbissangestellte ergriff daraufhin die Flucht und alarmierte im Imbiss die Polizei. Beamte des SEK drangen mit einem durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung des 33-Jährigen ein und nahmen ihn dort fest. Laut Polizeiangaben handelte es sich bei der Waffe, um eine Softairwaffe mit dazugehöriger Munition, die die Beamten beschlagnahmten.

Wie sich nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest herausstellte, hatte der 33-Jährige 2,3 Promille. Bei der Festnahme wurde der Mann im Gesicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme veranlasst wurde. Anschließend konnte der Mann gehen. Die Ermittlungen laufen.