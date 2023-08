SEK-Einsatz in Spandau: Mann läuft mit Schusswaffe und Baseballschläger auf Dach

Ein bewaffneter Mann ist am Donnerstagabend auf das Dach eines Wohnhauses in Berlin-Spandau geklettert und hat damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 19.30 Uhr den Notruf gewählt, weil der Mann mit einer Schusswaffe und einem Baseballschläger auf einem Häuserdach umherlief.

Der Mann richtete den Baseballschläger in bedrohlicher Weise in Richtung des Anrufers und kletterte dann beim Eintreffen der Polizisten vom Dach in seine Wohnung im vierten Obergeschoss. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und einer Einsatzhundertschaft betraten kurze Zeit später die Wohnung des 36-Jährigen, der jedoch nicht mehr anwesend war.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde neben dem Baseballschläger und einem Elektroschocker auch die Schusswaffe aufgefunden. Es handelte sich hierbei um eine schwarze Spielzeugwaffe aus Plastik. Nach der Durchsuchung der Wohnung und weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten der Mann schließlich in einem geschlossenen Lokal im Wohnhaus und nahmen ihn trotz Widerstands fest. Der verhaltensauffällige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird nun dort behandelt.