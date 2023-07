Am Vormittag sollte eine Wohnung zwangsgeräumt werden. Der Bewohner drohte Gewalt an, unser Spezialeinsatzkommando ist vor Ort & der Brunsbütteler Damm ist zwischen Grünhofer Weg & Nauener Str. gesperrt. Bitte bleiben Sie weiterhin in Ihren Wohnungen & meiden Sie das Umfeld.

^tsm