Das SEK der Berliner Polizei hat die Wohnung von Paul Brandenburg durchsucht und Datenträger, andere Beweismittel sowie Schusswaffen beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Der Arzt und Publizist Paul Brandenburg wurde in der Corona-Pandemie bekannt, weil er die Maßnahmen scharf kritisiert. Er trat in mehreren alternativen Medien auf und soll die „Querdenker“-Szene unterstützen.

Wie mehrere Medien berichten, fand die Polizei-Razzia bereits am Montag statt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden die Waffen nun näher untersucht, etwa ob sie beschussfähig und brauchbar sind. Ebenso werde geprüft, ob Brandenburg Waffen besitzen durfte und welche, sagte die Sprecherin dem Tagesspiegel. Der Arzt teilt auf Telegram mit: „Die Aussage der Staatsanwaltschaft bedarf der Einordnung, dass ich seit vielen Jahren Sportschütze und Jäger bin. Sämtliche Waffen hatte ich legal in meinem Besitz; keine war eine sogenannte Kriegswaffe.“

Razzia in Berlin: Paul Brandenburg im Visier der Staatsanwaltschaft

Brandenburgs Twitter-Account soll bereits gesperrt sein. Wie der Tagesspiegel weiter schreibt, soll Brandenburg in einem Video-Interview über die SEK-Razzia am Montag gesprochen haben. Angeblich sollen in dem Interview Beamte mit der „Stasi“ und der „Gestapo“ verglichen worden sein.