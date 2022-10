Ludwigsfelde - Beamten der Zollfahndung und eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben eine Wohnung in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) gestürmt. Wie ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte, startete der Einsatz gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen in einer Seitenstraße der Brandenburgischen Straße. Es wird wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Nach Einschätzung der Lage wurde das SEK zur Unterstützung angefordert. Laut dem Sprecher verließen die Spezialkräfte nach kurzer Zeit wieder den Einsatzort. Nun durchsuchen Zollfahnder die Wohnung. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.