Ein 43-jähriger Mann muss in die Psychiatrie eingewiesen werden. Der Amtsarzt rechnet mit Gegenwehr. Deswegen rückt das SEK an.

SEK in Berlin-Kaulsdorf: Mann flieht vor Zwangseinweisung in die Psychiatrie

Ein psychisch auffälliger Mann ist in Berlin-Kaulsdorf vor einer Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik geflohen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Morgen der Berliner Zeitung. Das SEK der Polizei, das zur Unterstützung der Einweisung am Montag angefordert wurde, konnte den 43-Jährigen in dem Haus in der Striegauer Straße nicht mehr antreffen. Vermutlich war er geflohen. Nur der Kampfhund des Mannes war noch im Haus. Die Einsatzkräfte schlossen ihn im Badezimmer ein.

Der Amtsarzt hatte zuvor die Einweisung angeordnet. Weil die Behörden davon ausgingen, dass der Mann mit einer Schusswaffe sowie einem Messer bewaffnet sein und sich gegen die Einweisung wehren könnte, leistete die Polizei samt SEK Amtshilfe. Der Einsatz mit 25 Polizisten begann am Montag um 12 Uhr und endete um 16 Uhr. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden.