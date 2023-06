SEK-Polizisten und Polizeihund bei Einsatz verletzt

Zwei Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berliner Polizei sind bei einem Einsatz verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend be...

Berlin -Zwei Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berliner Polizei sind bei einem Einsatz verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend bei Twitter mit. Am Nachmittag habe es einen Polizeieinsatz „mit Unterstützung des SEK“ in einer Wohnung im Stadtteil Tiergarten gegeben. „Hierbei wurden zwei SEK-Beamte und ein Polizeihund verletzt.“ Weitere Informationen sollten erst am Freitag mitgeteilt werden, „sobald gesicherte Informationen vorliegen“, hieß es. Auch Polizeisprecherin Beate Ostertag verwies auf Nachfrage auf den Freitag.

Die schwer bewaffnete Spezialeinheit SEK des Landeskriminalamtes (LKA) wird bei Einsätzen hinzugezogen, wenn die Polizei davon ausgeht, dass Verdächtige bewaffnet sein könnten. Das gilt vor allem für Festnahmen, Razzien und Durchsuchungen von Wohnungen. Aber unter Umständen auch bei eher banalen Anlässen wie Schlägereien in Wohnungen und Ruhestörungen, wenn es Hinweise gibt, dass Schusswaffen oder andere gefährliche Waffen vorhanden sind.