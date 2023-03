Was als Streit über Verkehrsregeln begann, endete mit einem SEK-Einsatz: Ein 53-Jähriger soll einem Paar und dessen Tochter mit dem Tod gedroht haben.

Mann bedroht Familie mit Schusswaffe: SEK stürmt Wohnung in Marzahn

Polizeikräfte fanden in der Wohnung des Mannes eine Schreckschusswaffe.

Nachdem ein Streit über Verkehrsregeln eskaliert war, ist am Mittwoch ein Mann in Berlin-Marzahn von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bedrohte der 53-Jährige eine junge Familie mit einer Schreckschusspistole, woraufhin diese die Behörden alarmierten.

Den Angaben zufolge begann der Konflikt als Unstimmigkeit zwischen zwei Frauen und einem Mann über das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Schließlich soll auch der 53-jährige Tatverdächtige von seinem Balkon aus das Geschehen kommentiert haben, wobei er eine der beiden Frauen beleidigt haben soll. Als die 22-Jährige wenig später – gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und deren Tochter – die Wohnung des Mannes aufsuchte, soll dieser die Familie mit einer Pistole bedroht haben.

Gegen 23 Uhr rückte laut den Ermittlern schließlich das SEK an, um den Verdächtigen in dessen Wohnung festzunehmen. Bei dem Einsatz wurde der Mann – bei dem ein Alkoholtest später 1,4 Promille ergab – leicht im Gesicht verletzt. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden. Später in der Nacht wurde der 53-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.