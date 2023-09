Selbstmordanschlag nahe Moschee in Pakistan: Dutzende Tote und viele Verletzte

Bei einem mutmaßlichen Selbstmordattentat nahe einer Moschee in der pakistanischen Stadt Mastung sind während einer religiösen Prozession Dutzende Menschen getötet und verletzt worden.



Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf den Innenminister der Provinz Baluchistan, Zubair Jamalie, von mindestens 25 Toten. Bei dem Vorfall am Freitag seien zudem mehr als 80 Menschen verletzt worden. Die Deutsche Presseagentur schrieb unter Berufung auf einen Polizeioffizier vor Ort von mindestens 31 Toten und 62 Verletzten. Die Zeitung Dawn meldete unter Berufung auf den Gesundheitsminister vor Ort sogar von 52 Toten. Die Zahl der Toten könnte noch steigen: Nach Angaben eines Krankenhauses waren viele Verletzte in einem kritischen Zustand.

Das pakistanische Innenministerium sprach von einer „abscheulichen Tat“. Zum Zeitpunkt der Explosion hätten sich gerade Anhänger des Sufi-Islams für eine Prozession anlässlich des Geburtstags des Propheten Mohammed versammelt, erklärte das Ministerium. Es machte „terroristische Elemente“ für die Tat verantwortlich. Bisher hat sich noch niemand zu der Tat bekannt.

Fest Eid Milad-ul-Nabi wird von einigen islamistischen Gruppen abgelehnt

Baluchistan liegt im Südwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran und ist die instabilste Provinz des Landes. In der Region kämpfen seit Jahrzehnten Separatistengruppen gegen die Sicherheitskräfte. Auch Islamistengruppen wie die pakistanischen Taliban sind dort aktiv. Seit der Machtübernahme der Taliban im benachbarten Afghanistan erlebt auch Pakistan wieder einen sprunghaften Anstieg an mutmaßlich islamistisch motivierten Angriffen und Anschlägen.

Das Fest Eid Milad-ul-Nabi zum Geburtstag des Propheten wird von den meisten islamischen Konfessionen akzeptiert. Einigen Gruppen gilt es jedoch als ungerechtfertigte Neuerung.