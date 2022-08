Mykhailo Podolyak hat sich als wichtiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einer Gegenoffensive in seinem Land geäußert. Dem Guardian sagte Podolyak, dass es in den „nächsten zwei oder drei Monaten“ weitere Angriffe geben könnte. Kürzlich waren ein Eisenbahnknotenpunkt, ein Luftwaffenstützpunkt sowie russische Kampfflugzeuge auf dem Flugplatz Saky auf der Halbinsel Krim angegriffen worden. Zu diesen Vorfällen äußerte sich Podolyak explizit.

Die Ukraine hat indes keine Verantwortung für die Attacken übernommen. Moskau sprach überdies von einem „Sabotageakt“. „Unsere Strategie besteht darin, die Logistik, die Versorgungsleitungen und die Munitionsdepots und andere Objekte der militärischen Infrastruktur zu zerstören. Es schafft ein Chaos in ihren eigenen Kräften“, so Podolyak.

Ukraine will weitere Mehrfachstartraketensysteme

Russland habe seinen Soldaten beigebracht, dass eine Gegenoffensive riesige Mengen an Kräften benötige und nur in eine Richtung gehe, eine ukrainische Gegenoffensive sehe hingegen „ganz anders“ aus. „Wir verwenden nicht die Taktiken der 60er und 70er, des letzten Jahrhunderts“, sagte Podolyak dem Guardian.

„50, 60, 80 weitere“ MLRS (Mehrfachstartraketensysteme) wünsche sich die Ukraine. Man hoffe auch mit Hilfe der vom Westen gelieferten Langstreckenraketen, die Dominanz der russischen Streitkräfte durch „Mangel an Vorräten und Munition“ zu reduzieren, erklärte Podolyak. Dies werde die Angreifer dazu bringen, „ so zu kämpfen, wie sie es in den ersten Kriegsmonaten getan haben“.