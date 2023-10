Ukrainisches Portal: Selenskyj forderte Journalisten auf, nicht über die Korruption zu schreiben

Nach der Veröffentlichung einer journalistischen Recherche über überhöhte Preise für Produkte des Verteidigungsministeriums forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannte Medien im Land privat auf, über das Thema Korruption bis zum Sieg nicht zu schreiben. Davon erzählt die Chefredakteurin des Portals ZN.UA, Yulia Mostova, auf der Konferenz „National Media Talk 2023“ in Kiew, wie das ukrainische Newsportal New Voice berichtet.

Auf die Frage des Moderators und Chefredakteurs des Medienhauses NV, Vitaly Sych, nach dem Einfluss der ukrainischen Behörden auf die Meinungsfreiheit während der Konfrontation mit der russischen Aggression antwortete sie, dass dieser Fall „eine kleine Geschichte ist, in der sich die Welt wie in einem Wassertropfen widerspiegelt“.

Ukrainische Journalistin zeigt sich enttäuscht: Selenskyj habe kein „ausgeglichenes Angebot“ gemacht

Kollegen hätten Mostova von Selenskyjs Treffen mit Journalisten off-the-record, also „unter drei“, erzählt: Sie selbst sei nicht eingeladen gewesen. Das Staatsoberhaupt habe die Presse aufgefordert, nicht über Korruption zu schreiben, heißt es.



„Und wissen Sie was? Was die Korruption betrifft, hätten wir diese Bedingungen akzeptiert, wenn der Präsident ausgeglichen vorgegangen wäre und gesagt hätte: ‚Ich möchte nicht, dass dieses Phänomen unseren Rücken zerfrisst und die Fähigkeiten unserer Front beeinträchtigt‘“. Mostova wünschte sich, Selenskyj hätte den Journalisten vorgeschlagen, ihre Recherchen über die Korruption mit Beweisen an eine Ansprechperson in seinem Amt weiterzuleiten, und wenn keine Reaktion erfolge, dann könnten sie diese auch publizieren. Nach dem Motto: Geben Sie uns die Chance, uns zu korrigieren. Stattdessen habe es von Selenskyj kein solches Angebot gegeben, erklärte die Journalistin. „Er sagte: Schweigen bis zum Sieg. Sonst wird es keinen Sieg geben“, so die Chefredakteurin von ZN.UA.

Am 21. Januar dieses Jahres veröffentlichte die Website ZN.UA eine Untersuchung des Journalisten Juri Nikolow, der die Vereinbarung des Verteidigungsministeriums über die Versorgung des Militärs in sechs Regionen im Wert von mehr als 13 Milliarden Griwna offenlegte. Laut dem Dokument wurden die Großhandelspreise für einige Produkte im Vergleich zu den Einzelhandelspreisen in der Filialkette Silpo in Kiew um das Zwei- bis Dreifache erhöht. So kaufte das Verteidigungsministerium Eier für 17 UAH pro Stück, oder für 0,44 Euro, während der Verkaufspreis im Laden bei etwa 7 UAH pro Stück lag. Dies löste die größte Resonanz aus, insbesondere als das Ministerium zu erklären versuchte, dass Eier nicht einzeln, sondern in Kilogramm gekauft würden. Der damalige Verteidigungsminister Oleksii Reznikov nannte den Skandal einen Versuch, das Vertrauen in die Führung des Ministeriums zu untergraben. Das Zulieferunternehmen, das in der Untersuchung auftaucht, wies den Vorwurf der Preistreiberei zurück und bezeichnete die in den Medien veröffentlichten Informationen als manipulativ. Das Unternehmen forderte außerdem eine Untersuchung der Weitergabe vertraulicher Informationen.

Korruptionsskandal im Verteidigungsministerium der Ukraine: Das waren die Folgen

Vor dem Hintergrund des Skandals trat am 24. Januar der stellvertretende Verteidigungsminister Wjatscheslaw Schapowalow zurück, der für die Rückenunterstützung der Streitkräfte verantwortlich war. Am 25. Januar wurde der für die Beschaffung zuständige Abteilungsleiter des Verteidigungsministeriums, Bohdan Khmelnytskyi, entlassen. Am 1. Februar gab das Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) einen Verdacht gegen Schapowalow bekannt. Am 2. Februar wurde er vom Petschersker Gericht in Kiew verhaftet.

Am 24. Februar verabschiedete die Werchowna Rada einen Gesetzentwurf über ein transparentes Beschaffungssystem für Verteidigungsgüter, das die Veröffentlichung der Preise, zu denen Verteidigungskunden Güter für das Militär sowie andere Güter und Dienstleistungen für die Versorgung der Streitkräfte kaufen, im Prozorro-System vorsieht. Die Beschaffung nach dem neuen Verfahren begann im Juni. Nach einem weiteren Korruptionsskandal im Zusammenhang mit dem Kauf von Winterkleidung für das Militär trat Reznikov am 4. September zurück und wurde am nächsten Tag von der Rada entlassen.



