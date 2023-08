Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland neue Raketenangriffe vor. In Kupjansk im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sei ein Zentrum für Bluttransfusionen bombardiert worden, teilte der Staatschef gestern Abend im Nachrichtenkanal Telegram mit. Es gebe Berichte über Tote und Verletzte, fügte er hinzu, ohne genaue Zahlen zu nennen. Rettungskräfte löschten das Feuer.

„Allein dieses Kriegsverbrechen sagt alles über die russische Aggression aus. Bestien, die alles zerstören, was einfach zu leben erlaubt“, schrieb Selenskyj. „Terroristen zu besiegen ist eine Frage der Ehre für jeden, der das Leben schätzt.“

In Saporischschja sei ein Schlag gegen das Werk Motor Sich verübt worden, berichtete Selenskyj zuvor schon in seiner abendlichen Videobotschaft. Da hatte es in der Ukraine erneut Luftalarm gegeben. Der ukrainische Präsident sagte nicht, ob es Schäden gab. Motor Sich gilt als wichtigster Hersteller des Landes von Triebwerken für Flugzeuge und Hubschrauber sowie für Gasturbinen. Nach Darstellung Selenskyjs wurde auch die Region Chmelnyzkyj getroffen.