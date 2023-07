Eine Ausgabe des „Hobbit“ von J.R.R. Tolkien kostet in einem Second-Hand-Laden kaum fünf Euro. In einer schottischen Stadt brachte der Roman nun aber umgerechnet mehrere Tausend Euro ein.

Cancer Research Uk/dpa

Nur 1500 Bücher von J.R.R. Tolkiens Buch „Der Hobbit“ wurden in der ersten Auflage im Jahr 1937 veröffentlicht. Nun wurde ein Exemplar der ersten Ausgabe in Großbritannien für mehr als 10.000 Pfund (umgerechnet knapp 12.000 Euro) versteigert. Der weltweit bekannte Fantasy-Roman erzählt die Vorgeschichte zur „Herr der Ringe“-Saga über den Hobbit Bilbo Beutlin (Englisch: Bilbo Baggins).

Eigentlich hätte das wertvolle Exemplar für nur fünf Pfund (etwa 5,86 Euro) oder weniger in einem Second-Hand-Laden in der schottischen Stadt Dundee zugunsten der Organisation für Krebsforschung Cancer Research UK verkauft werden sollen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch.

Der Filialleiter erkannte jedoch, dass es sich um ein seltenes Exemplar handelte, und ließ es für die Wohltätigkeitsorganisation auf der Online-Auktionsplattform Ebay einstellen. „Zuerst dachte ich, wir bekommen maximal 500 Pfund dafür, wenn wir Glück haben“, sagte Adam Carsley PA zufolge.

Er fügte hinzu: „Meines Wissens ist das einer der wertvollsten Gegenstände, die je an einen unserer Läden gespendet wurden. Es ist definitiv der höchste Preis, der je für ein einzelnes Objekt auf unserer Ebay-Seite erzielt wurde.“