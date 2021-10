Berlin - Die Folgen der Corona-Pandemie haben bei etwa 25 Prozent der Berliner Schüler Lernrückstände hinterlassen. Zu der Einschätzung kommt die Berliner Bildungsverwaltung. „Rund jeder vierte bis fünfte Schüler hat Lernlücken“, erklärt Pressesprecher Martin Klesmann gegenüber der Berliner Morgenpost. Am Wochenende enden die Herbstferien in Berlin – Montag startet wieder der Unterricht.

Um die Rückstände aufzuholen, bieten einige Schulen Extra-Unterricht auch noch in den letzten Tagen der Ferien an. Insgesamt stehen für die Klassen 2 bis 13 insgesamt 8400 Plätze zur Verfügung. 40 davon in der Gemeinschaftsschule auf dem Rütli Campus in Berlin-Neukölln.

Weil während der Corona-Krise einige Hallenbäder geschlossen waren, können Kinder in den Ferien das Schwimmen-Lernen nachholen. Bis 22. Oktober 2021 ist es Schulkindern noch möglich, wieder in kleinen Gruppen ihr Schwimmabzeichen zu erlangen.