Berlin - Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport gestattet dem 1. FC Union Berlin sein Heimspiel am Sonnabend gegen den RB Leipzig vor Zuschauern zu bestreiten. Wie die B.Z. berichtet, sollen 2000 Zuschauer am 34. Spieltag in der Alten Försterei dabei sein.

Zuvor hatte Union einen entsprechenden Antrag über bis zu 5000 Zuschauer bei der Senatsverwaltung und dem Bezirksamt Köpenick eingereicht. Da das Bezirksamt dem Hygienekonzept des Sportvereins zustimmte, lag die Entscheidung nun noch bei der Senatsverwaltung, welche einer Zuschauerzahl von 2000 Personen zustimmte, berichtet die B.Z. Eine offizielle Bestätigung für diesen Schritt gab es zunächst noch nicht.

Die Hauptstädter setzen in der Pandemie-Zeit seit langem auf Konzepte für eine Zuschauerrückkehr. Ein Ende März ausgearbeiteter Plan mit anderen Berliner Vereinen wie den Berlin Volleys und den Eisbären Berlin hatte ein konkretes Pilotprojekt bereits vorgesehen. Die damals steigenden Inzidenzzahlen verhinderten aber letztlich ein Spiel vor Fans Mitte April gegen den VfB Stuttgart.