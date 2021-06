Berlin - Berlins Corona-Impfzentren sollen länger als bisher geplant offen bleiben. „Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie wichtig die Impfzentren und mobilen Impfteams für den Impferfolg sind“, twitterte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montagabend. „Daher sollen sie nach dem 30.09. nicht vollständig geschlossen werden und können in reduzierter Form weiterhin im Einsatz bleiben.“ Außerdem solle sichergestellt werden, dass die Kapazitäten bei Bedarf schnell wieder hochgefahren werden könnten.

Wann die Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden, ist noch nicht beschlossen.