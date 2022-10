Senatorin fordert Zusammenarbeit in Politik und Wissenschaft Nach Ansicht von Berlins Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) sollte die Politik in aktuellen Diskussionen stärker auf Wissenschaftlerinnen und Wissens... dpa

Berlin -Nach Ansicht von Berlins Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) sollte die Politik in aktuellen Diskussionen stärker auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören. „Also die Wissenschaft hat ja nicht nur eine Bringschuld, wie man es jetzt hier meinen könnte, sondern wir haben natürlich auch eine Holschuld als politischer Raum“, sagte sie am Mittwoch in Berlin anlässlich der Vorstellung des Programms zur Berlin Science Week. „Und das ist noch nicht eingeübt. Das Interagieren von Politik und Wissenschaft, das könnte tatsächlich noch besser werden.“