Affenpocken-Impfung: Berliner Verwaltung ließ wohl Verträge auslaufen

Derzeit sind offenbar keine Impfungen gegen die Krankheit in Berliner Praxen möglich. „Es kann sein, dass uns das alles wieder um die Ohren fliegt“, ärgert sich ein Arzt.

In Berlin können derzeit keine Affenpocken-Impfungen verabreicht werden. AP/SAN FRANCISCO CHRONICLE/Seth wenig

Die Berliner Senatsverwaltung hat zwei Verträge zu den Affenpocken-Impfungen auslaufen lassen. Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtete, müssen nun viele Impftermine abgesagt werden. Die betroffenen Arztpraxen wurden offenbar erst am 2. Januar darüber informiert.

„Die im Dezember 2022 sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verlängerung der Kooperation zu den bisherigen Konditionen konnten leider noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden“, heißt es in dem Schreiben an die Praxen der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung, so der rbb. Auf Anfrage bestätigte die Senatsverwaltung für Gesundheit gegenüber dem Sender, dass sich die Verlängerung der Verträge verzögerte.

Ärzte besorgt über Ausfall der Affenpocken-Impfung

Berlin war über Monate Hotspot für Affenpocken. Im Sommer wurden zeitweise 200 und mehr Erkrankte pro Woche gemeldet. Im Herbst beruhigte sich die Lage. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales „werden nur noch sehr wenige Fälle pro Tag gemeldet“. Der Ausbruch sei jedoch noch nicht beendet.

Die Verzögerung stößt vor allem bei Berliner Ärzten auf Unverständnis. „Es kann sein, dass uns das alles wieder um die Ohren fliegt“, so der Facharzt Ingo Ochlast gegenüber dem rbb. Die Unterbrechung der Impfkampagne sei hoch problematisch.