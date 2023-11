Sendungen im Wert von 75.000 Euro gestohlen: Berliner Paketzusteller angeklagt

Ein Paketzusteller soll im Februar 2022 vier Pakete im Wert von fast 75.000 Euro entwendet haben. Nun muss er sich dafür vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Der 30-Jährige wird beschuldigt, die Pakete nicht wie vorgesehen gescannt und in das Zustellfahrzeug gepackt zu haben. Stattdessen soll er die Pakete geöffnet und den Inhalt behalten haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin klagte ihn deshalb wegen Verletzung des Briefgeheimnisses in Tateinheit mit veruntreuender Unterschlagung an.

Besonders auffällig ist das Geschick des mutmaßlichen Täters bei der Auswahl der Pakete. Der Beschuldigte soll ausschließlich Pakete entwendet haben, die von und an Juweliere versendet wurden. So soll der Angeklagte mit nur vier Sendungen an Schmuck und Uhren im Wert von fast 75.000 Euro gekommen sein.