Brand im Märkischen Viertel: Feuerwehr im Großeinsatz

Die Berliner Feuerwehr ist in Reinickendorf im Einsatz. Britta Pedersen/dpa

Die Berliner Feuerwehr ist am Montag im Senftenberger Ring in Berlin-Reinickendorf im Großeinsatz. Es brenne im Keller eines 13-geschossigen Hochhauses, teilte die Feuerwehr mit.

Mehrere Personen seien bereits gerettet. Es gebe Verletzte. Insgesamt seien 105 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

#Brandbekämpfung im #Märkischen_Viertel. Derzeit sind wir mit 105 Kräften im #Senftenberger_Ring im Einsatz. Es brennt im Keller eines Wohngebäudes, mehrere Personen mussten gerettet werden. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 20, 2023

Wie die BVG auf Twitter mitteilte, wird die Buslinie 122 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wilhelmsruher Damm/Treuenbrietzener Straße und Bernshausener Ring umgeleitet. Die Linie 221 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Märkische Zeile und Wilhelmsruher Damm/Treuenbrietzener Straße umgeleitet. Die Linie 120 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wilhelmsruher Damm/Treuenbrietzener Straße und Bernshausener Ring umgeleitet.