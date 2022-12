Senior ausgeraubt und krankenhausreif geschlagen Ein 72 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in Berlin-Mitte ausgeraubt und schwer verletzt worden. Der Täter entkam, wie die Polizei am Dienstag mittei... dpa

Berlin -Ein 72 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in Berlin-Mitte ausgeraubt und schwer verletzt worden. Der Täter entkam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer sei mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.