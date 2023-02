Senior stirbt nach Autounfall in Berlin-Neukölln In Berlin-Neukölln ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall gestorben. Ob der 79-Jährige an den Folgen des Unfalls oder einer Vorerkrankung gestorben ist... dpa

Berlin -In Berlin-Neukölln ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall gestorben. Ob der 79-Jährige an den Folgen des Unfalls oder einer Vorerkrankung gestorben ist, war nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag noch unklar. Der Mann fuhr demnach am Freitagmorgen auf einen in der Neuköllner Straße geparkten Wagen auf. Zeugen bargen ihn aus seinem Auto und versuchten erfolglos, den Mann zu reanimieren, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt stellte vor Ort seinen Tod fest. Nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.