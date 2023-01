Senior überschlägt sich mit Auto: Acht Wagen beschädigt Acht Autos sind bei einem missglückten Überholmanöver eines 86-Jährigen in Berlin-Tempelhof beschädigt worden. Der Senior wurde bei dem Unfall am späten Mitt... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. mbolbild Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy

Berlin -Acht Autos sind bei einem missglückten Überholmanöver eines 86-Jährigen in Berlin-Tempelhof beschädigt worden. Der Senior wurde bei dem Unfall am späten Mittwochnachmittag auf dem Tempelhofer Damm zum Glück nur leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Mann einen in zweiter Reihe abgestellten Transporter und fuhr beim Einscheren nach rechts in ein parkendes Auto.