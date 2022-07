Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Samstag kurz nach der Einfahrt auf einen Rastplatz der Autobahn 20 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Senior prallte daraufhin mit seinem Wagen gegen mehrere Fahrzeuge. Sechs Menschen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall verletzt, darunter ein Kind. Der Mann soll zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Rastplatz Trebeltal im Landkreis Vorpommern-Rügen gefahren sein.

Nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, war der Mann mit zwei geparkten Autos zusammengestoßen. Dabei wurde der Unfallverursacher schwer verletzt. Die zwei in seinem Auto sitzenden Mitfahrer, darunter das Kind, kamen mit leichten Verletzungen davon. Wie alt das Kind ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. In einem der parkenden Autos wurden zwei Menschen eingeklemmt und schwer verletzt, in dem anderen eine weitere Person leicht verletzt. Die drei Schwerverletzten wurden mit Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.