Berlin - Die Senioren aus der Begegnungsstätte „Stille Straße 10“ in Berlin-Pankow erinnern ab diesem Mittwoch mit einer Festwoche an ihre Hausbesetzung vor zehn Jahren und machen sich weiterhin für den Erhalt ihrer Einrichtung stark. „Wir wollen, dass eine langfristige Perspektive für die Begegnungsstätte entwickelt wird und fordern eine Nutzungsvereinbarung für mindestens fünf Jahre“, sagte Eveline Lämmer vom Vorstand des Fördervereins „Stille Straße 10“ am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Mit der 112 Tage langen Besetzung der Villa im Sommer 2012 wollten die Senioren ihren dortigen Freizeittreff vor der Schließung retten. Mit Erfolg: Sie können das Haus noch immer nutzen. Doch langfristige Planungssicherheit gibt es nicht: Die Volkssolidarität muss als Trägerin der Einrichtung jedes Jahr eine neue Nutzungsvereinvereinbarung abschließen.

„Die ältesten Besetzerinnen der Welt sind noch immer im Haus, wir verteidigen es und wollen es auch weiterhin nutzen“, sagte Eveline Lämmer. Eine „optimale Lösung“ für einen Treffpunkt mit Perspektive wäre ein Mehrgenerationenhaus am jetzigen Standort, so Lämmer. „Berlin kann sich darauf verlassen, dass die Senioren der Stille Straße nicht aufgeben.“

In der Festwoche sind unter anderem eine Ausstellungseröffnung, ein Filmabend, ein Chorkonzert und die Präsentation des Buches „Die unbeugsamen Alten der Stille Straße 10“ geplant.

Nach 14 Jahren hatten Bezirksamt und -parlament damals das Aus für die Seniorenfreizeitstätte beschlossen. Die zuständige Stadträtin Lioba Zürn-Kasztantowicz (SPD) erklärte dies damals mit Sparzwängen. Die Sanierungskosten für die Villa schätzte sie auf 2,5 Millionen Euro, die der verschuldete Bezirk nicht habe.