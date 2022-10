Seniorin auf dem Gehweg angefahren Eine 84-Jährige ist auf dem Gehweg von einem Auto angefahren worden. dpa

Berlin -Eine 84-Jährige ist auf dem Gehweg von einem Auto angefahren worden. Sie kam mit schweren Verletzungen am rechten Oberarm ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 73-Jährige Autofahrerin habe am Donnerstagnachmittag auf die Alfred-Kowalke-Straße in Lichtenberg auffahren wollen und habe dabei die Seniorin übersehen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Autofahrerin zuvor per Handzeichen die Bestätigung eines anderen Fahrers bekommen, sich in den Verkehr einordnen zu können. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.