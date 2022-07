Berlin - Eine Seniorin ist am Dienstagmorgen in Berlin-Gesundbrunnen beraubt und schwer verletzt worden. Der Räuber sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen, habe die 75-Jährige ihren Angaben zufolge angesprochen und dann unvermittelt in ihr Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Dann habe der Mann am Einkaufsbeutel der Seniorin gezerrt, bis dessen Henkel abrissen und die 75-Jährige zu Boden stürzte. Der Angreifer soll mit seiner Beute geflüchtet sein. Die Seniorin wurde mit Verletzungen im Gesicht und einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht. Das Raubkommissariat ermittelt.