Die Polizei Berlin fahndet aktuell nach einem Mann, der am 17. Mai eine Seniorin in Reinickendorf überfallen haben soll. Am Dienstag veröffentlichte die Behörde ein Foto aus einer Überwachungskamera sowie eine Beschreibung des Tatverdächtigen und bat die Bevölkerung um Hinweise.

Der Verdächtige soll am Tattag, einem Mittwoch, gegen 7 Uhr eine 74 Jahre alte Frau in einer Bankfiliale im Senftenberger Ring umgestoßen und ihr ihre EC- und Visa-Karte entrissen haben. Zuvor hatte die Frau Bargeld abgehoben. Die Seniorin blieb bei dem Überfall unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 35 Jahre alt

schwarzer Vollbart

schwarze Hose

braune Jacke

weiße Mütze

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664 -173131 oder per mailto:dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ nutzen.