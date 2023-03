Seniorin wird bei Hausbrand in Nikolassee verletzt In einem Wohnhaus in Berlin-Nikolassee ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurde eine Seniorin verletzt. Vermutlich brach das Feuer bei... dpa

ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. ld/ZB/Symbolbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Berlin -Bei einem Feuer in einem dreigeschossigen Wohnhaus in Berlin-Nikolassee ist eine Bewohnerin verletzt worden. Der Brand brach am Samstagabend in der Küche einer 84-Jährigen im ersten Stock aus, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen schlugen auf die darüber liegende Wohnung einer 83-Jährigen über. Die Seniorin kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die 84-Jährige und die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses in der Von-Luck-Straße in Steglitz-Zehlendorf blieben unverletzt.