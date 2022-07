Eine Frau sitzt in einem Café in Melbourne, als ein junger Mann auf sie zukommt und ihr aus heiterem Himmel Blumen schenkt. Bei dem jungen Mann handelt es sich um den 22-jährigen Australier Harrison Pawluk, der 3,2 Millionen Abonnenten auf Tiktok mit „Gesten der Nettigkeit“ begeistert.

In seinen Videos macht er Passanten auf der Straße regelmäßig eine unerwartete Freude. In den meisten Fällen freuen sich die Beschenkten überschwänglich – nicht so in diesem Fall.

Gegenüber dem Radiosender ABC Melbourne erinnert sich die Dame, die sich Maree nennt, er habe sie gebeten, einen Strauß Blumen zu halten. Daraufhin habe sie gefragt, wer denn die Glückliche sei. „Jemand ganz Besonderes“, sagte Harrison Pawluk, setzte seinen Rucksack auf und schlenderte einfach davon.

Dann folgt der Schock: Das Video wurde auf Tiktok hochgeladen und geht viral, über 64 Millionen Klicks, Tendenz steigend. Zudem habe ein Boulevardblatt einen Artikel über sie geschrieben.

„Zuerst dachte ich, es sei nur ein Scherz, aber dann fühlte ich mich entmenschlicht. In dem Artikel stand ‚Alte Frau, ältere Frau, herzzerreißende Geschichte‘“, sagte sie. Auch Tiktok-Nutzer sind berührt, denn in den tausenden Kommentaren zu dem Video heißt es unter anderem: „Als sie anfing zu weinen, konnte ich es auch nicht zurückhalten“ und „Wow, das war so schön, ich schwöre, ich würde weinen“. Im ABC-Interview stellte sie allerdings klar, dass sie nicht geweint habe, sondern ihr Gesichtsausdruck einfach „schrecklich“ gewesen sei.

Maree hat für die ganze Aktion kein Verständnis: „Diese gekünstelten Dinge sind keine‚ zufälligen Akte der Freundlichkeit. Es ist eine bevormundende Annahme, dass ältere Frauen darauf warten, Blumen von einem Fremden zu erhalten“, sagte die unfreiwillige Tiktok-Darstellerin.

Pawluks Team gab indes auch eine Erklärung ab. „Seine Videos werden an öffentlichen Orten gefilmt und bedürfen daher technisch gesehen keiner Zustimmung. Er hat zwar bisher nur Dankbarkeit erfahren, aber wenn jemand verärgert ist, kann er sich gerne persönlich an ihn wenden“, heißt es. Aktuell ist das Video weiterhin auf dem Kanal von Pawluk zu finden.