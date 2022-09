Eine 19-Jährige hat in der Stadt Mineiros in Brasilien Zwillinge geboren, die nicht denselben Vater haben. Das berichtet das brasilianische Nachrichtenportal G1. Eine solche Geburt sei sehr selten, sagt der Arzt Túlio Franco in dem Bericht. Ein DNA-Test bestätigt den Fall.

Die Frau hatte dem Bericht nach am gleichen Tag mit zwei Männern geschlafen und war schwanger geworden. Obwohl sich die Kinder sehr ähnelten, habe sie acht Monate nach der Geburt Verdacht geschöpft und einen DNA-Test veranlasst. Dieser habe ergeben, dass nur eines der Kinder vom vermeintlichen Zwillingsvater abstammt. „Ich war sehr überrascht“, sagte die Mutter, die anonym bleiben möchte. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass so etwas passieren könne.

Weltweit nur 20 ähnliche Fälle registriert

Franco erläutert gegenüber dem Nachrichtenportal, es handele es sich bei dem Fall um eine sogenannte Superfekundation, auch Mehrfachbefruchtung genannt. Dabei werden zwei Eizellen während desselben Menstruationszyklus befruchtet. Weltweit gebe es rund 20 ähnliche Fälle.