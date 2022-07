Eine neue Regelung bei den Steuererklärungen hat offenbar zur Überlastung von Elster geführt. Die notwendige Steuererklärung für Haus- und Wohnungseigentümer kann derzeit nicht ans Finanzamt übermittelt werden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Dabei müssen gerade jetzt Millionen Haus-, Wohnungs- und Grundstückbesitzer von Juli an bis spätestens Ende Oktober eine Art zweite Steuererklärung abgeben. Die Einschränkungen lösten bei vielen Empörung aus.

Hintergrund ist die sogenannte zweite Steuererklärung, in der Hausbesitzer den Finanzämtern Daten über ihre Immobilie melden müssen, um die Grundsteuer neu zu berechnen. Das hatte ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ergeben. Normalerweise wird diese Steuererklärung elektronisch über die Online-Plattform Elster übermittelt. Am Wochenende habe diese Neuregelung jedoch dazu geführt, dass Elster aufgrund der vielen Anfragen zusammenbrach.

Auf Twitter berichten viele Nutzer, dass sie sich bereits seit Donnerstag nicht einloggen können. Andere versuchen es seit Freitag. Auf der Internetseite heißt es dazu: „Aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit. Wir arbeiten bereits intensiv daran, Ihnen so schnell wie möglich die gewohnte Qualität zur Verfügung stellen zu können.“ Betroffen ist den Angaben zufolge auch die Nutzung von „Mein ELSTER“ sowie der App „ElsterSmart“, „wenn die ElsterSmart-App und Mein ELSTER auf unterschiedlichen Geräten verwendet werden“.

#Elster Die Grundsteuerreform scheint im digitalen Nirvana zu versanden. Bei 3 Versuchen an unterschiedlichen Tagen, zu verschiedenen Zeiten auf halber Strecke rausgeflogen. pic.twitter.com/j9h4cibED1 — Hüter der Mark (@derohnehut) July 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Wut auf das Finanzamt: „Ich freu mich schon auf den Verspätungszuschlag“

In den sozialen Netzwerken sorgten die Einschränkungen für wenig Verständnis: „Liebes #Finanzamt, wenn du schon darauf bestehst, dass ich die Grundsteuer über #Elster einreiche, DANN SORG DAFÜR DASS DEINE SERVER LAUFEN! Einmal mit Profis“, schrieb ein Nutzer.

Jemand anderes schreibt: „Wegen der Grundsteuerreform ist #Elster überlastet. Konnte man natürlich nicht mit rechnen. Wie soll man seine Umsatzsteuer pünktlich abgeben, wenn man sich nicht einloggen kann? Tja, wenn der Staat was organisieren soll . . . Ich freu mich schon auf den Verspätungszuschlag.“

Dass #Elster überlastet ist, wenn ganz Deutschland die Grundsteuer neu erklären muss, zeigt, dass die Politik in unserem Land rund um die Digitalisierung noch immer nichts verstanden hat. Wann fällt endlich der Groschen? — Carsten Knop (@carstenknop) July 10, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Je nach Bundesland können für die Neuregelung mehr oder weniger Angaben erforderlich sein, da die Bundesländer unterschiedliche Berechnungsmodelle verwenden. Bei Wohnungseigentümern sind es in der Regel einige Hundert Euro im Jahr, bei Eigentümern größerer Mehrfamilienhäuser können es auch vierstellige Beträge sein. Wie viel letztlich fällig wird, erfahren die Eigentümer wohl erst 2025, denn der aus ihren Daten zu berechnende Grundsteuerwert ist nur ein Bestandteil bei der Berechnung der Grundsteuer – und die Kommunen können ihre Hebesätze anpassen und damit bestimmen wie viel sie zahlen müssen.

Elster wurde 1996 als Projekt der deutschen Finanzverwaltungen aller Bundesländer und des Bundes gestartet. Es dient der digitalen Bearbeitung der Steuererklärung oder Anmeldung über das Internet. Koordiniert wird es vom Bayerischen Landesamt für Steuern in München. (mit dpa)